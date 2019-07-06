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Kaliforniya'da 7.1 şiddetinde deprem

Kaliforniya'da 7.1 şiddetinde deprem
Kaliforniya'da 7.1 şiddetinde deprem

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, önceki gün 6.4 şiddetinde meydana gelen depremin ardından 7.1 şiddetindeki depremle ikinci kez sallandı.

Binaları tahrip eden, yangınlara ve birkaç kişinin de yaralanmasına sebep olan deprem Los Angeles'in 240 kilometre yakınında Mojauve Çölü'nde Ridgecrest'in 18 kilometre yakınında meydana geldi. ABD'nin Jeolojik Araştırma Merkezi depremin şiddetini 7.1 olarak değerlendirdi. Depremin etkilediği Kern bölgesi itfaiye idaresi depremin en az iki evde yangına yol açtığını söyledi. Ridgecrest ve yakınındaki Trona yerleşim bölgesinde elektriklerin kesildiği kaydedildi. Vali Gavin Newsom, eyaletin sivil savunma birimini en üst seviyede harekete geçirdiğini ilk yardım çalışmalarının başladığını söyledi.

San Bernardino Bölgesinin yetkilileri evlerde çatlamalar olduğunu, istinat duvarlarının yıkıldığını, yaralanan bir kişinin itfaiye erleri tarafından tedavi edildiğini söyledi. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Sismolojist Lucy Jones, bu depremin daha önceki depremin devamı olduğunu söyledi. Jones, yaptığı basın toplantısında gece boyunca daha fazla artçı depremlerin beklendiği uyarısında bulundu. Jones, "7.1 şiddetindeki bir depremin yıllarca süren artçı depremleri vardır. Ridgecrest'in oldukça zor zamanlar geçirdiğini sanıyorum. Bu bir ön şok. Ardında daha büyük artı şoklar gelir” dedi.

ABD Jeoloji Araştırma Merkezi, depremin en az yarım dakika bir yuvarlanma hareketiyle Los Angeles boyunca, Las Vegas'da ve hatta Meksika'da hissedildiğini söyledi.  

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