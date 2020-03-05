İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaliforniya'da acil durum ilan edildi

Kaliforniya'da acil durum ilan edildi
Kaliforniya'da acil durum ilan edildi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e yükselmesinin ardından eyalette acil durum ilan edildi.

Çin'den yayılan korona virüsünde dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ve vak'a sayısı artıyor. Çin'den İtalya'ya, İran'a, Fransa'ya kadar yayılan korona virüsü nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Kaliforniya eyaletinde korona virüsü nedeniyle ilk ölüm vak'asının kaydedilmesinin ardından eyalet genelinde acil durum ilan edildi. Sacramento yakınlarındaki hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki hasta, Kaliforniya eyaletinde hayatını kaybeden ilk vak'a olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelindeki korona vak'a sayısı ise 150 olarak açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.