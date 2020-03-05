Kaliforniya'da acil durum ilan edildi

Çin'den yayılan korona virüsünde dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ve vak'a sayısı artıyor. Çin'den İtalya'ya, İran'a, Fransa'ya kadar yayılan korona virüsü nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Kaliforniya eyaletinde korona virüsü nedeniyle ilk ölüm vak'asının kaydedilmesinin ardından eyalet genelinde acil durum ilan edildi. Sacramento yakınlarındaki hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki hasta, Kaliforniya eyaletinde hayatını kaybeden ilk vak'a olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelindeki korona vak'a sayısı ise 150 olarak açıklandı.