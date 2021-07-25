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Kaliforniya'da orman yangını evleri küle çevirdi

Kaliforniya'da orman yangını evleri küle çevirdi
Kaliforniya'da orman yangını evleri küle çevirdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde farklı noktalarda devam eden yangınların en büyüğü olan Dixie yangınında çok sayıda ev ve diğer yapılar alevlere teslim oldu.

Kaliforniya'da orman yangını evleri küle çevirdi - Tıkla İzle

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kaliforniya'nın kuzeyinde eyaletin en büyük orman yangını olan Dixie yangınında engebeli arazide hızla yayılan alevler çok sayıda evi küle çevirdi.

14 Temmuz'da başlayan Dixie yangınında Indian Falls köyündeki 10'dan fazla ev ve diğer yapılar alevlere teslim oldu. İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, yangının Plumas ve Butte ilçelerinde 181 bin dönümden (73 bin 200 hektar) fazla alanı küle çevirdiği, sınırlı erişime sahip uzak bir bölgede devam eden ve doğuya doğru ilerleyen alevler karşısında çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, orman yangınlarının "kişilerin ve mülklerin güvenliği için aşırı tehlikeye" yol açtığını vurgulayarak, kuzeydeki 4 ilçede acil durum ilan etti.

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