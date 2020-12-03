Kaliforniya'da yangını engellemek için elektrikler planlı kesiliyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir devam eden yangın bölgedeki tehdidini arttırıyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar yetkilileri harekete geçirdi. Yangının etkisini arttırmasını önlemek için bölgede planlı olarak elektrik kesildi. Nestor ve San Marcos ilçeleri ile Kaliforniya'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 64 bin 503 eve, Güney Kaliforniya'da ise 33 bin 164 eve elektrik verilmedi.

Bölgede yaşayanlar güvenli alanlara tahliye edilirken, yangının söndürülmesi için 240'tan fazla itfaiyeci mücadele ediyor.