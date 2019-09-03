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Kaliforniya'daki tekne kazasında 25 kişinin cesedi bulundu

Kaliforniya'daki tekne kazasında 25 kişinin cesedi bulundu
Kaliforniya'daki tekne kazasında 25 kişinin cesedi bulundu

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Ventura ilçesi kıyılarında bulunan dalış teknesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 25 kişinin cesedi bulunurken, 9 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Kaliforniya'daki tekne kazasında 25 kişinin cesedi bulundu - Tıkla İzle

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Kaliforniya eyaletine bağlı Ventura ilçesi açıklarında bulunan dalış teknesinde çıkan yangının ardından okyanus tabanında 25 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi. Yetkililer, teknedeki 5 mürettebatın erkenden kaçarak kurtulduğunu, 9 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti. 

Teknede yangın dün erken saatlerde başlamıştı. Tekne, Los Angeles'ın yaklaşık 145 kilometre batısındaki Santa Cruz Adası'nın biraz uzağındaydı. Bölge Polisi Bill Brown yangın çıktığında gemide 39 kişinin olduğunu söyledi.
Görgü tanığı bir tekne sahibi yaptığı açıklamada, teknenin kıç tarafından baş tarafına doğru alevlerle sarıldığını söyleyerek, "Yangının, teknenin yan tarafındaki deliklerden geldiğini görebiliyordum. Patlamalar oluyordu. Kendinizi bunun için hazırlayamazsınız. Çok korkunçtu" dedi.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor.  

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