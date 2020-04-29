İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaligrafi sanatına online yolculuk

Kaligrafi sanatına online yolculuk
Kaligrafi sanatına online yolculuk

Osman Kartaler’in ‘Harflerin Büyüsü’ sergisi online ziyarete açıldı. Maltepe Belediyesi, korona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan sanatseverleri dijital sergiler ile buluşturmaya devam ediyor.

Kaligrafi sanatçısı Osman Kartaler'in “Harflerin Büyüsü” isimli sergisi dijital ortamda sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Kartaler, Maltepe Belediyesi'nin korona virüsle mücadele günlerinde sanata verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, vatandaşlara “Evde kalın ama sanatsız kalmayın” çağrısında bulundu. Sanat yaşamında 13 kişisel sergiyi geride bırakan sanatçı, eserlerinde usta sanatçıların dizelerinden yola çıkarak geleneksel sanatla kendine özgü yorumları bir araya getirdi. Kartaler, “İkinci Yeniler” akımı öncülerinden Cemal Süreyya, Turgut Uyar, Edip Cansever ve İlhan Berk ile Cumhuriyet dönemine damga vuran usta şairlerin, ozanların şiirlerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözlerini, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin, Neyzen Tevfik'in dizelerini, kaligrafiyle sanatseverlere sundu. Sergi Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın YouTube kanalından takip edilebilir.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.