Kalın, Altun ve Çelik'ten yeni atanan bakanlara tebrik mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın mesajında, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş'a yeni görevlerinde başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Altun ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Sn. Derya Yanık'ı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Sn. Vedat Bilgin'i ve Ticaret Bakanlığına atanan Sn. Mehmet Muş'u gönülden tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

9 Temmuz 2018'den bu yana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yapan Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı olarak görev yapan Sayın Ruhsar Pekcan hanımefendilere gece gündüz çalışarak ülkemize kattıkları için şükranlarımızı sunuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Milletimiz için dur durak bilmeden çalışmaya, üretmeye devam edecek; büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü kararlılıkla sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yayımladığı tebrik mesajında, “Çok tebrik ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan Sn Derya Yanık'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Sn Vedat Bilgin'e, Ticaret Bakanlığı'na atanan Sn Mehmet Muş'a yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

Görevlerini devreden bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hedeflerimize güçlü şekilde yürümeye devam ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Muhammet Mücahit Dereli

