Kalın bağırsak kanserinden, karnında kesi olmadan kurtuldu

İzmir'de yaşayan 4 çocuk annesi 53 yaşındaki Kadriye Öztoptçu, kalın bağırsak kanserinden karın kesisi yapılmadan kurtuldu. Makattan kanama ve karın ağrısı şikayetleriyle SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahisi Kliniğine başvuran Öztopçu'da yapılan muayene ve tetkiklerin sonucunda kalın bağırsak kanseri tespit edildi. Öztopçu, genel cerrahisi kliniğinde Prof. Dr. Kemal Erdinç Kamer ve Op. Dr. Mustafa Ufuk Uylaş tarafından gerçekleştirilen laparoskopik (kapalı yöntem) ameliyat ile sağlığına kavuştu. Ameliyatta hastanın kanserli bağırsağı karında kesi yapılmadan doğum kanalından dışarı alındı. Böylece ameliyat karın kesisi yapılmadan tamamlanmış oldu.

“Ülkemizde nadir yapılıyor”

Yapılan ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Mustafa Ufuk Uylaş, “'Natural orifice specimen extraction' (NOSE) denilen doğal delikten tümörlü dokunun çıkartılması ile yapılan ameliyat tipi, Avrupa ve Amerika'da sık uygulanan ancak ülkemizde nadir yapılan bir ameliyattır. Bu yöntemle hastalar daha çabuk iyileşmekte, ameliyat sonrası ağrı sorunları daha az yaşanmakta ve hastanede kalış süreleri daha kısa olmaktadır. Ayrıca ameliyat sonrası hastalarda kozmetik açıdan istenmeyen görüntüler oluşmamaktadır. NOSE yöntemi ile hastanın karnında bir kesi olmadığı için yara sorunları, ameliyat sonrası ağrı olmamakta, günlük aktivitelerine erken dönemde dönüş sağlanabilmektedir” dedi. Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kadriye Öztopçu da, "Ameliyatımı gerçekleştiren hocalarıma ve sonrasında burada bizlerin sağlığına kavuşması için gece gündüz çalışan tüm sağlıkçılara teşekkür ediyorum. Hepsinin ellerine emeklerine sağlık” diyerek memnuniyetini dile getirdi.