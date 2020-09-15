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Kalıp ustasının feci ölümü

Kalıp ustasının feci ölümü
Kalıp ustasının feci ölümü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir inşaatın kalıp montajını yaptığı sırada 5. kattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti. 45 yaşındaki ustanın düştüğü sırada kalbine demir çubuk saplandığı öğrenildi.

Olay, Salkımevler Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. kattaki iskelede kalıp montajı yapan Kenan Kaçmaz (45), dengesini kaybederek aşağıya düştü. Kaçmaz'ın cansız bedeni, sürekli çalan telefonunu sebebiyle sesin geldiği yere bakan bir arkadaşı tarafından görüldü.
Kaçmaz'ın cenazesi cumhuriyet savcısı, adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaçmaz'ın düştüğü sırada kalbine demir çubuk saplandığı öğrenildi. Olay yerinde cumhuriyet savcısının talebi üzerine iş güvenliği uzmanı tarafından incelemede bulunuldu.

Arif Kaplan
 

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