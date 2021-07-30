Kaliteli fındık için ‘erken hasat yapmayın' uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta 2021 hasat yılına yaklaşık bir haftalık süre kaldığını belirtti. Hasat tarihlerinin bu yıl Ordu'da sahil kesimlerinde 7 Ağustos, orta kesimlerde 12 Ağustos ve yüksek kesimli bölgelerde 17 Ağustos olarak açıklandığını hatırlatan Soydan, erken yapılan hasadın hem randımanı düşürdüğünü, hem de kilo kaybına neden olduğuna dikkat çekti.

“Erken hasatta randıman ve kilo kaybı ile karşılaşıyoruz”

Fındık toplama tarihlerinin açıklanmasının amacının, fındığın olgunlaşma döneminin ortalaması olduğunu ifade eden Soydan, “Ancak bazı üreticilerimiz bu tarihlerden önce hasatlarına başlıyorlar. Şuanda da yaklaşık bir haftalık bir süreç var. Erken toplanan fındıklarda bir randıman kaybı ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu da kilo kaybı ve ekonomik yönden bir getiri anlamında da kayba yol açıyor. Hem üreticinin cebine girecek olan para düşüş olacak, hem de fındıkta kalite kaybına yol açacak. Onun için çok dikkat etmemiz lazım” dedi.

“Eğer bahçemizde fındık olgunlaşmış ise toplanabilir ancak olgunlaşmayan bahçelerde muhakkak olgunlaşmasını beklemek gerekir” diyen Soydan, “Sonuçta bir yıl bu fındığın toplanmasını bekliyoruz. Daha kaliteli ve randımanlı fındık almak için süreci iyi beklemek lazım. Bizim için bir randıman demek, mevcut fiyatın yüzde 20'si demektir” şeklinde konuştu.



Selim Kuşcu

