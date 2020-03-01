Kalleş rejimi felç ettik!

Türkiye'nin tanıdığı sürenin dolmasının ardından F-16'ların da dahil olduğu son derece etkili bir ateş armadası rejim ve YPG/PKK hedeflerini yerle bir etti. Halep Havaalanı ve Minnag hava üssü dahil pek çok önemli üs ve hedef karadan ve havadan vuruldu. Türk askerine yönelik saldırının ardından harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Esad güçlerine ait birçok noktayı yerle bir etmişti. Hain saldırı sonrasında hava ve kara ateş destek vasıtaları devreye girerken, iki gün içinde 300'den fazla, son 20 günde ise 2 bin 100'den fazla rejim unsuru etkisiz hâle getirildi.

HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, 20 günde 2 bin 100'ün üzerinde Esad rejim unsurunu etkisiz hâle getiren TSK; rejimine ait 94 tank, 17 zırhlı araç, 37 çeşitli cins obüs, 5 mühimmat kamyonu, 28 çok namlulu roketatar, beş helikopter, bir adet SA-17 füze sistemi, bir adet SA-22 hava savunma sistemi, üç mühimmat deposu, iki malzeme deposu, bir karargâh binası ile 300'e yakın araç gereç imha etti.

İdlib'de rejime en büyük darbeyi Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) indirdi. İlk kez İHA ve SİHA'lar sürü hâlinde topçu birlikleri ile koordinasyonlu şekilde rejim hedeflerini vurdu. SİHA'lar toplu hâlde havalanırken rejim hedeflerini hassas füzelerle imha etti. İdlib'de hava sahası engelinin SİHA'lar sayesinde kısmen aşıldığını belirten savunma uzmanları, SİHA'larla sürü hâlinde gerçekleştirilen operasyonun savunma literatürlerine de girdiğinin altını çiziyor. Uzmanlar ayrıca etkili harp başlığına sahip SİHA'larla yapılan hava taarruzlarının, Mehmetçiğin karadan gerçekleştirdiği operasyonlarda elini güçlendirdiğine işaret ederken, İHA ve SİHA'lar sayesinde TSK unsurlarına havadan gerçekleşebilecek muhtemel saldırı ihtimalinin de en aza indirildiğini vurguluyor.

GENERALLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Mehmetçiğe yapılan alçak saldırısı sonrası Esad'a bağlı birlikler ağır kayıplar verirken, etkisiz hâle getirilen rejim unsurları arasında rütbeli askerlerin olduğu da bildirildi. Edinilen bilgiye göre, SİHA'ların düzenlediği hava saldırısında bir tümgeneral, iki tuğgeneral ve bir kurmay albay da öldürüldü.

​Türkiye Gazetesi