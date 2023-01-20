Kalorifer kazanı patladı, alevler geceyi aydınlattı

Yangın, Hendek ilçesi Kazimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü patlama yaşandı. Patlama sebebi ile evin hemen yanında bulunan ve samanlık olarak kullanılan yapıda yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yükseldiği bölgede vatandaşlar sokağa döküldü.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.

Kadir Kazın - Batuhan Saçar



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