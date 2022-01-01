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Kalorifer kazanı patladı, araç ve iş yerleri hasar gördü

Kalorifer kazanı patladı, araç ve iş yerleri hasar gördü
Kalorifer kazanı patladı, araç ve iş yerleri hasar gördü

Mersin’in Anamur ilçesinde bir apartmanın kalorifer kazanı patladı, bazı araç ve iş yerlerinde hasar oluştu.

Olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan Zekiye Bal Apartmanı'nın zemin katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, zemin katta bulunan kalorifer kazanı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama kısa süreli paniğe neden olurken, çevredeki bazı araç ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç yaptığı açıklamada,” Yeşilyurt mahallemizde kalorifer kazanının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamanın gerçekleştiği Zekiye Bal Apartmanı'nın bulunduğu bölgeyi ziyaret ederek olay hakkında bilgi aldık. Patlamadan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. Öte yandan olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.

İrem Koca

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