Kalp Gölü havadan görüntülendi

‘Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görülen Nemrut Krateri'nin kendine hayran bırakan göllerinden biri olan ve bölgedeki hayvanların içme suyu ihtiyacını da karşılayan Kalp Gölü'nün tanıtımı için çalışma başlatıldı. 2022 yılını Nemrut Kalderası'nı tanıtma yılı ilan eden Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), #nemrut2022 sloganıyla başlattığı gönüllü tanıtım projesi çerçevesinde gölle ilgili çekimler yaparak çalışmasını sürdürüyor. Havadan görüntülenen Kalp Gölü, görenleri kendine hayran bıraktı.

Mücahit Tarlan-Hakan Okay