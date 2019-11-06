Kalp hastaları spor yapabilir mi?

Medical Park İzmir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Doç. Dr. Mehmet Emre Özpelit, “Kalp hastasının kardiyoloji uzmanı ile görüştükten sonra kendisine uygun olan egzersizin seçilmesi önemlidir. Kalp hastalığının türüne göre önerilen egzersiz tipi ve süresi farklılık gösterebilir” dedi.

Düzenli spor yapmanın kalp hastaları için faydalı olduğunu belirten Özpelit, “Kalp hastalarının düzenli egzersiz yapması yüksek tansiyonlarının ve kolesterollerinin düşmesine, kalp kaslarının güçlenmesine, kilo kontrolünün sağlanmasına, uyku kalitelerinin artmasına ve stres düzeylerinin azalmasına katkı sağlar'' diye konuştu.

Hangi hasta grubu için riskli?

Az sayıda bazı kalp hastaları için sporun tehlikeli olabileceğini kaydeden Özpelit, şu bilgileri verdi:

“Bunlar ciddi ritm bozukluğu, ciddi kalp kapak darlığı, alevli dönemde kalp yetersizliği ve ciddi akciğer tansiyonu olan hastalardır. Kalp krizi geçiren, by-pass ya da stent uygulanan hastalar için de erken dönemde spor sakıncalı olabilir. Bu hastalar spora başlama zamanını mutlaka doktorları ile görüşmelidirler. Ancak birçoğu 2-3 hafta içinde yürüyüşlere başlayabilirler. By-pass ameliyatı sonrasında ise 6'ıncı haftadan sonra egzersize başlamak güvenli kabul edilir.”

Bu sorular çok önemli

Kalp hastaları spora başlamadan hekimlerine bir takım sorular sormaları gerektiğini söyleyen Özpelit, “Günde ne kadar egzersiz yapmalıyım? Haftada ne sıklıkta egzersiz yapmalıyım? Hangi egzersizi daha çok yapıp hangisinden kaçınmalıyım? Egzersiz sırasında ne gibi yakınmalarım olursa endişe etmeliyim? Egzersiz sırasında nabız ve tansiyonumu takip etmeli miyim? Kalp hastaları bu soruların cevaplarını doktorlarından öğrenmeleri önem arz etmektedir” dedi.

"En kolay ve ulaşılır olanı düzenli yürüyüş"

Kalp hastaları için en uygun spor türünün aerobik egzersiz olduğunu belirten Doç. Dr. Özpelit, şöyle konuştu:

"Bu egzersiz değişik şekillerde yapılabilmekle birlikte en kolay ve ulaşılır olanı düzenli yürüyüştür. Bisiklet, yüzme, ip atlama ve hafif tempolu koşu da öncelikle seçilebilecek sporlardandır. Genel durumu ve kas gücü iyi olan hastalar için önerilen egzersiz süresi haftada 150 dakikadır. Bunu hastalarımıza haftanın 5 günü, günde 30 dakika olarak öneriyoruz. Ancak kalp hastaları spora yeni başlayacaklarsa günde 5-10 dakika ile başlayıp yavaş yavaş arttırabilirler. Kardiyolog onayı alınmak koşulu ile genel durumu iyi olan bazı hastalar haftada 75 dakika olarak yoğun içerikli egzersiz yapabilirler.

Direnç egzersizleri de uygun hastalarda el ağırlığı şeklinde düşük ağırlıklar seçilerek ve tekrar sayıları fazla tutularak uygulanabilir. Kalp hastalarının çok soğuk, sıcak ve nemli havalarda spor yapmaları uygun değildir. Aşırı sıvı kaybı sıcak havalarda kalbin yükünü artırır ve çabuk yorulma, nefes darlığı, çarpıntı, bayılma ile sonuçlanabilir. Bu nedenle yaz aylarında bol sıvı almak çok önemlidir. Yine çok soğuk havalarda göğüs bölgesine alınan rüzgâr kalp spazmı ve krizini tetikleyebilir. Ancak istatistikler göstermiştir ki kalp hastalarında spor yaparken kalp krizi geçirme ihtimali çok düşüktür. Hastalarımız hekim önerisi ile uygun sporları güvenle yapabilirler. Spor sırasında göğüs ağrısı, aşırı çarpıntı, göz kararması, bayılır gibi olma, aşırı nefes darlığı gibi yakınmalar başlarsa egzersiz hemen durdurulmalı ve erken dönemde doktora bilgi verilmelidir.”