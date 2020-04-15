'Kalp hastalıkları ertelenebilir değil önlenebilir hastalıklardır'

Kalp hastalıkları hakkında bilgi vermek, kalp sağlığı konusunda bilinçlendirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırabilmek amacıyla Nisan ayının 2'nci haftası Kalp Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor. Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla halkı bilinçlendirmek adına açıklamalarda bulunan Medicana Kadıköy Hastanesi Kalp Hastalıkları Uzmanı Dr. Begüm Öztürk, kalp hastalıklarının ertelenebilir değil önlenebilir hastalık olduğuna dikkat çekti.

“Kalp sağlığı hakkında halkı bilinçlendirmeliyiz”

Kalp sağlığına özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Medicana Kadıköy Hastanesi Kalp Hastalıkları Uzmanı Dr. Begüm Öztürk, “Eğitim ve gelir düzeyindeki yükselme, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü gibi etkenler beklenen yaşam süresinin artmasına neden olmuştur. Yaşam süresinin uzaması kronik hastalıkların görülme sıklığında artış meydana getirmiştir. Kardiyovasküler hastalıklar önlenebilir hastalıklardır. Bu nedenle kalp hastalıklarından korunma konusunda halkı bilinçlendirmeliyiz. Kalp hastalığı bizim kaderimiz olmayabilir” dedi.

Kalp sağlığı konusunda önlenebilir risklerin olduğunu da belirten Öztürk, “Kalp hastalıklarının giderek artış göstermesi ile birlikte koruyucu sağlık önlemlerinin değeri daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Kalp ve damar hastalıklarından korunmak için öncelikle risklerimizi anlamalı ve tespit etmeliyiz. Ailede erken yaşta kalp hastalığı öyküsü, yaş, cinsiyet gibi değiştiremediğimiz risk faktörleridir. Hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, sedanter hayat, obezite, stres yönetimi ise kontrol edebildiğimiz risklerdir” diye konuştu.

Kalp sağlığı için stres yönetiminin de önemine vurgu yapan Öztürk, “Belirsizlik endişelerimizi, kaygılarımızı arttırmakta. Bu da kalp sağlığımızı olumsuz etkilemektedir. Bu süreçte stres yönetimi önemlidir. Çok fazla medya ve sosyal medya ile iç içe kalmak bizi daha çok kaygılandıracaktır. Bilgi edinme süresini sınırlı tutalım. Mümkünse bilimsel kaynakların dışına çıkmayalım. Nefes egzersizleri, yoga, meditasyon bizi rahatlatabilir. Hobi edinmek, müzik dinlemek, sanatla ilgilenmek stres yönetiminde önerilmekte. Dost sohbetleri, sosyal paylaşımlar ve sosyal destek bağışıklık sistemimizi güçlendirip kalp sağlığını korumada faydalı olacaktır. Yine de endişelerimiz bizim baş edebileceğimizden fazla ise psikolojik yardım alabilir, psikoloğa gidebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Sigara içenler koronavirüse daha kolay yakalanıyor”

Sigara içenlerin Covid 19 enfeksiyonlarına daha kolay yakalandığını ve hastalığı daha şiddetli geçirdiğini belirten Dr.Begüm Öztürk; sigara bırakıldıktan 2 sene sonra kalp damar hastalıkları riskleri yarı yarıya düştüğünü ve Kalp Sağlığı Haftasında kendimiz için yapabileceğimiz en güzel şey sigarayı bırakmak olacağını ifade etti.