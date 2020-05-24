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Kalp krizi geçiren mevsimlik işçi hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren mevsimlik işçi hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren mevsimlik işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak gelen 45 yaşındaki Abit Yüksel geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ve işçi arkadaşları hastaneye akın ettiler.

Alınan bilgilere göre Mevsimlik işçi olarak her yıl İnegöl'e Şanlıurfa'dan 45 yaşındaki Abit Yüksel ailesiyle birlikte bu yılda geldi. Kaldığı çadırda aninden iftar sonrası fenalaşan Yüksel, yakınları tarafından özel bir araçla İnegöl devlet hastanesine getirildi. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ve diğer işçi arkadaşları sinir krizi geçirdi. 45 yaşındaki Yüksel'in cansız bedeni İnegöl devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Abit Yüksel'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa adli tıp kurumuna gönderildi.
Seyfettin Aras

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