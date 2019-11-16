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Kalp krizi geçiren şahsa doktordan sedye üstünde kalp masajı

Kalp krizi geçiren şahsa doktordan sedye üstünde kalp masajı
Kalp krizi geçiren şahsa doktordan sedye üstünde kalp masajı

Bartın’da muayene olmak için gittiği hastane bahçesinde kalp krizi geçiren yaşlı adama, doktorlar sedye üstünde kalp masajı yaptı. Yaşlı adam tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Metin Ay muayene olmak için gittiği Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde aniden yere yığıldı. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından sedyeye alınan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine çağrılan doktor, sedyeye çıkarak Metin Ay'a kalp masajı yapmaya başladı. Yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay anı hastane bahçesindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Akif Yaman

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