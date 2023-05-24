Kalp krizi geçiren Savcı Sayan: "Allah'a şükür durumum çok iyi"

Genel seçimlerde AK Parti İzmir milletvekili adayı olan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 19 Mayıs akşamı Aydın'da kalp krizi geçirdi. Kriz sonrası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sayan, hastanede Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör tarafından yapılan anjiyo sonrası sağlığına kavuştu. Bir müddet kontrol altında tutulan Savcı Sayan, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

"Allah'a şükür durumum iyi"

Hastaneden taburcu olmasının ardından kendisini sağlığına kavuşturan ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör'ü ziyaret eden Savcı Sayan, "Cuma günü geçirdiğim kalp krizinde büyük çaba gösterip beni sağlığıma kavuşturan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör hocamızı bugün ziyaret edip teşekkür ettim. Tekrar kontrolden geçtim. Allah'a şükür durumum çok iyi" ifadelerini kullandı.

Murat Uçkaç



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