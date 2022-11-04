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Kalp krizi geçiren yaşlı adamı otobüsle hastaneye yetiştirdiler

Kalp krizi geçiren yaşlı adamı otobüsle hastaneye yetiştirdiler
Kalp krizi geçiren yaşlı adamı otobüsle hastaneye yetiştirdiler

Elazığ’da belediye otobüsü içerisinde kalp krizi geçiren ve ilk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan yaşlı adam, otobüsle hastaneye yetiştirildi.

Kalp krizi geçiren yaşlı adamı otobüsle hastaneye yetiştirdiler - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Yurtbaşı Beldesi'nden merkeze gitmek için belediye otobüsüne binen 65 yaşında Kemal Dayanç, bir süre sonra rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yaşlı adama ilk müdahale araçtaki vatandaş tarafında yapıldı. Durumun ciddiyetini anlayan otobüs şoförü Volkan Durmuşoğlu, soğukkanlılığını koruyarak hastaneye doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında otobüste bulunan yolcular bir an olsun kalp krizi geçiren adamı yalnız bırakmadı. Adeta zamanla yarışan şoför Durmuşoğlu selektör ve kornalar çalarak adamı Fethi Sekin Şehir Hastanesine yetiştirdi.

Kamil Can Kılıç

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