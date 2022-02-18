Kalp krizi geçiren yaşlı kadın hava ambulansla Konya'ya sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Kulu'ya bağlı Acıkuyu Mahallesinde yaşayan 76 yaşındaki Rabia Küçükerdoğan, bir anda fenalaşınca 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. Adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaşlı kadın Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği ve durumu ciddi olduğu anlaşılan Rabia Küçükerdoğan için Konya'dan hava ambulans istendi. Yaşlı kadın Kuluspor futbol sahasına inen hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ömer Keleş