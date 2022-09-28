Kalp krizi yaşı düştü

29 Eylül tarihi, Dünya Kalp Federasyonu tarafından 20 yılı aşkın süredir, kalp sağlığı konusunda farklı noktalara dikkat çekmek amacıyla kutlanıyor. Türkiye'de kalp-damar hastalıklarının en başlıca ölüm nedeni olduğunu belirten Medicana International İzmir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cevad Şekuri, dünyada her yıl 18,5 milyon kişinin kalp-damar hastalıklarına bağlı hayatını kaybettiğini, ülkemizde ise yıllık yaklaşık 300 bin kişinin kalp damar rahatsızlıkları nedeniyle öldüğünü belirtti. Kalp-damar hastalıkları için riski artıran belli başlı durumların mevcut olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şekuri, “Bunlar aslında hepimizin aşina olduğu obezite, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, hareketsiz yaşam tarzı ve tütün kullanımı gibi, değiştirilebilir ve geri dönüştürülebilir faktörler. Bu nedenle Türk Kardiyoloji Derneğinin 4 temel önerisi var. Bunlardan ilki hareket etmek, kalp sağlığını gözeterek beslenmek, tütün kullanmamak, kan değerleri ve kilo kontrolü yapmak” diye konuştu.

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