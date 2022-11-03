Kalp masajı ile hayatta tutmuştu, şimdi bir araya geldiler

Olay geçen hafta bir iş merkezinde bulunan su tahsilat şubesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kalp rahatsızlığı bulunan 80 yaşındaki Nahit Aygün, fatura yatırmak istediği sırada fenalaşıp yere düştü. Kalp krizi geçiren Aygün'e tahsilat şubesinde bulunan belediye personeli Mahmut Demir müdahale etti. İki kez kalbi duran şahıs, Demir'in kalp masajı sayesinde hayata tutundu. Bu sırada haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye nakletti. Olayın ardından Demir, hayatını kurtardığı Aygün'ü, Mali Hizmetler personelleriyle birlikte giderek ziyaret etti. Aygün'ün sağlık durumu hakkında bilgi alan Demir, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın selamını iletip hediyesini verdi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

İLGİLİ HABER Belediye personelinden hayat kurtaran müdahale

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.