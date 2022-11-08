Kalp nakli beklemekten bebek beklemeye uzanan hikaye

37 yaşındaki Hakan Evinç, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yürütülen tetkikler sonucu Evinç'e kalp nakli yapılmasına karar verildi. Evinç, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Nakli Merkezi sorumlu hekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali önderliğinde kalp ve damar cerrahisi uzmanı Uz. Dr. Mustafa Mert Özgür ve ekibi tarafından 2017 yılında ameliyata alındı. 37 yaşındaki Hakan Evinç, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Operasyon sonrası hayata tutunan ve evlenen Evinç, eşinin hamile olmasıyla ikinci bir mutluluk yaşadı. Evinç'in kalp nakli beklemekten bebek beklemeye uzanan hayat hikayesi, organ nakli bekleyen hastalara ilham oluyor.

“Ameliyat sonrasında evlendi, hatta çocuk bekliyor”

Konu hakkında konuşan Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Uz. Dr. Mustafa Mert Özgür, “Hakan yaklaşık 6 yıl önce tarafımıza kalp yetmezliği şikayetleriyle başvurdu. Yapılan tetiklerden sonra bir tedavi sürecine başlandı. Ancak durumunun kötüleşmesi üzerine kendisini yoğun bakıma aldık. Ve orada solunum cihazına bağlamak zorunda kaldık ve daha sonrasında kalp fonksiyonları neredeyse tamamen yitirilmesi üzerine acil olarak ECMO dediğimiz kalp akciğer makinesinin bir minyatür formatı cihazımız var. Ona bağladık. Ve yaklaşık 1 ay boyunca bu cihazla solunum cihazına bağlı olarak, aynı zamanda beslenmesini midesine yolladığımız bir tüp vasıtasıyla yaparak sağladık ve acil kalp nakli listesine bildirdik. 28 gün bu şekilde takip ettiğimiz hastaya kalp çıktı ve kalp nakli ameliyatını yaptık ve sağlığına kavuştu. Yaklaşık 2017'den bu yana kendisi hayatına sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Daha sonrasında evlendi. Hatta çocuk bekliyor. Yani normal bir insan olarak aslında onu hayata kazandırmış olduk. Bu bizim için tabii çok mutluluk veren bir şey” dedi.

Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat

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