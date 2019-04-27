Kalp nakli bekleyen küçük Yusuf yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor

Küçük Yusuf, yaklaşık 1.5 yıldır hem tedavi görüyor, hem de organ nakli sırası bekliyordu. Yusuf, iki gün önce yoğun bakıma alındı. Yusuf'un küçük bedenini hayata tutunduracak bir kalp bulunmuştu, ancak doku uyuşmazlığı sebebiyle nakil yapılamadı, beklediği kalp de başka bir küçük bedene umut oldu.

Küçük Yusuf, iki gün önce sabah saatlerinde organ nakli sırası beklediği Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bir anda fenalaşarak yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Doktoru, küçük Yusuf'un yoğun bakımda yaşama şansının her geçen saat azaldığını ve bir an önce kalp nakli yapılması gerektiğini ailesine iletti.

Baba Aslan Turhan, ''Ümidimizi yitirmek, çocuğumuzu kaybetmek istemiyoruz. Allah büyüktür, çaresiz bekliyoruz'' dedi.

Ali Erdem

