Kalp sağlığı için öneriler

Medicana Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, kalp sağlığı konusunda açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Başer, kalp sağlığı için sağlıklı beslenmenin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Aile geçmişinizde kalp hastası varsa, kiloluysanız, diyabet veya yüksek tansiyon hastasıysanız, sigara kullanıyorsanız, 30 yaşında değilseniz 40 yaşından sonra şu testleri yaptırın. Total kolesterol, HDL (iyi huylu kolesterol), LDL (kötü huylu kolesterol), trigliserid ve kan şekeri. Kan yağları dışında düzenli olarak yüksek tansiyonunuzu ölçtürün. Doktorunuzun önerisine göre de daha farklı tetkikler yapılabilir" dedi.

Prof. Dr. Başer, "Yaşamdan zevk alamamak, sürekli mutsuzluk, kendine özenin azalması, kronik yorgunluk, uykuya doyamamak, aşırı yemek ya da iştahsızlık, dikkat dağınıklığı gibi bulgular depresyon göstergesi olabilir. Bu gibi durumları yaşayan kişilerin psikolojik destek alarak tedavi olmaları kalp sorunlarını azaltacaktır. Koroner arter hastalığının yeni tedavi kılavuzları artık korunma ve tedavide depresyon ilaçlarına da yer vermektedir. Kendinizle, yaşamla, ailenizle, eşinizle, dostlarınızla barışık olun. Çok çabuk karar veren, hızlı hızlı konuşan, merdivenleri birkaç basamak birden çıkmaya çalışan, sabırsız biriyseniz (A tipi kişilik) yavaşlayın. A tipi kişilikte kandaki adrenalin seviyesi çok yükselir, bu da spazma neden olur. Riskinizi azaltmak için daha yumuşak, sakin hareket eden, huzurlu biri olmaya özen gösterin. Kedi, köpek besleyen kişiler sedanter yaşamdan kopmakla kalmayıp, gün boyu yüklendikleri negatif enerjiyi de onlarla atarlar. Evcil hayvan besleyenlerde kalp krizi anlamlı oranda azaldığından kendinize ömür boyu sahiplenecek barınak hayvanlarından seçin. Hem can kurtarın hem de canınızı" diye konuştu.

"İşlenmemiş gıdaları tercih edin"

Kolesterolün gerekli seviyeye düşürmenin ve kalp hastalıklarından korunmak için zeytinyağının en doğru seçenek olduğunu belirten Prof. Dr. Başer, "Tereyağı, iç yağı gibi hayvansal yağlar ile hazır gıdaların içindeki trans yağların kalp sağlığı için risk oluşturuyor. Kırmızı eti mümkün olduğunca tüketmemeye özen gösterin. Et tercihinizi balık, hindi, tavuk etinden yana kullanın. Beslenmenizde, fasulye, mercimek, bezelye gibi kolesterolsüz, bitkisel protein kaynaklarına yer vermelisiniz. Yağsız veya az yağlı, süt ve süt ürünleri tüketmelisiniz. Konsantre süt, karaciğer, işkembe gibi sakatatlardan; sosis, sucuk, salam gibi gıdalardan uzak durmalısınız" ifadelerini kullandı.

Düşük kalorili sebze ve meyvelerin kalp hastalıklarına karşı koruyucu maddeler içerdiğini, günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesinin ideal beslenme şekli olduğunu belirten Prof. Dr. Başer, "Beslenmenizde beyaz un yerine işlenmemiş buğday unu (kepekli) tercih edin. Hatta daha doğru olanı un ve unlu gıdalardan yani glutenden uzak durmaktır. Eskilerin tabiriyle 3 beyazdan uzak durmak gereklidir. Fast food dediğimiz gıdalar, kızartmalar kesinlikle uzak durulacak ürünlerdir. Kuru meyve, çiğ fındık, ceviz, badem gibi sağlıklı atıştırmalıklar yararlıdır. Ayrıca gazlı içecekler, fazla miktarda çay, kahve ve alkol tüketimi de kalp sağlığı açısından olumsuzluk meydana getirir. Sigaranın bir tanesi bile zararlıdır. Alkol tüketiminden de uzak durulmalıdır. Uyarıcı maddeler ise en tehlikeli grup olup ani kalp krizine kadar götürebilir" diye konuştu.

"Hareket edin"

Prof. Dr. Başer, "Yağların karın çevresinde toplanmasının özellikle kalp-damar hastalığı riskini arttırdığını ve bel çevresinin kadınlarda 88, erkeklerde 102 santimi geçmemesi gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Fazla kilolarınızdan kurtulmaya çalışmalısınız. Bunun için öğün aralarında gereksiz atıştırmalara, hızlı yemek yemeye son verilmelidir. Yukarıda bahsettiğimiz sağlıklı beslenme önerilerine uymaya özen gösteriniz. Günde 2-2.5 litre suyun altına düşmeksizin su tüketin. Yavaş ve istikrarlı kilo vermenin daha sağlıklı ve kalıcı olduğunu unutmayın. Kilo kaybı sağlıklı bir yaşam için ilk adımdır. Kilo vermek; kan basıncını, kan şekerini, kan yağlarını ve erken ölüm riskini azaltır. Östrojen hormonu kadınları damar sertliğine karşı korur. Ancak menopozla birlikte östrojen hormonu ortadan kalktığı için kadınlarda anormal bir damar sertliği süreci başlar. Bu nedenle menopozun geciktirilmesi için konusunda uzman bir doktor tarafından tedavi uygulanmalıdır. Bu hormonun meme kanseri riskini arttırdığına ilişkin tartışmalar olsa da, istatistiklere göre, Amerika'da her yıl 250 bin kadın koroner kalp hastalığından yaşamını kaybetmektedir. Meme kanserinden ölenlerin sayısı ise 45 bin civarında. Kısacası koroner kalp hastalığında risk daha büyüktür. Hareketsiz yaşamdan ve aşırı stresten uzak durmaya özen gösterin. Düzenli egzersiz, kalp hastalıkları ve kalp krizinden korur. Kalbinizi, kemiklerinizi ve kaslarınızı güçlendirir. Ancak 35 yaşından sonra yoğun efor gerektiren bir spora başlayacaksanız, gizli kalp hastalığı riskine karşı mutlaka detaylı bir kalp sağlığı kontrolünden geçin. Egzersizin en ideali uzun yürüyüşlerdir. Bisiklet, yüzme, yoga, pilates de diğer kalp dostu sporlardır. Haftada en az 150 dakikayı yürüyüşe ayırmak gerekir. Yürüme ve egzersiz ile LDL yani kötü kolesterolünüzü düşürüp, HDL yani iyi kolesterolünüzü yükseltebilirsiniz. Ayrıca tansiyon kontrolünüzü sağlamanıza da yardımcı olur. Ani ya da sürekli stres kalbi yoran en önemli unsurlardır. Bu nedenle yaşam tarzı değişikliği önemlidir. Gevşeme teknikleri, doğa sporları, resim, müzik, el sanatları çalışmaları ile stresten arınmak mümkündür. Özellikle aşırı hırsları, mükemmeliyetçiliği yenmenin sırlarına ulaşmayı hedeflemeniz gereklidir" şeklinde konuştu.