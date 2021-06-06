Kalpazanların sahte para oyununu polis bozdu: 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre; Zonguldak'ta bir bankanın görevlileri tarafından ATM'lerine sahte para yatırıldığının Zonguldak KOM Şube Müdürlüğü'ne ihbar edilmesi üzerine ekipler ATM güzergahları üzerindeki kamera kayıtlarını izlemeye aldı.

Kamera görüntülerinde sahte paraları bir erkek ve bir kadın şahsın birlikte yatırdıkları, işlem hareket bilgilerinden şüphelilerin M.E. (32) ile E.G. (28) isimli şahıslar olduğu ve Bartın'da ikamet ettikleri tespit edildi.

Bartın KOM Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan müşterek operasyon sonucu iki kalpazan yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada;

8 bin 350 TL sahte para, 26 bin 960 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen gerçek para, 10 adet bankamatik kartı, 1 adet renkli yazıcı, 1 adet para kontrol cihazı, 1 adet harddisk, 2 adet telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalpazanların sahte paraları ATM üzerinden hesaplara yatırdıkları ve belirli bir süre sonra başka ATM'lerden gerçek para olarak çektikleri öğrenildi.

Onur Altındağ

