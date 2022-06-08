Kamboçya Sağlık Bakanlığı: 'Ülkede Covid-19 bitti'

İlk vakası 17 Kasım 2019 tarihinde duyurulan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınının, Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da bittiği açıklandı. Kamboçya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 gündür ülkede Covid-19 vakası görülmediği ve son hastanın iyileştiği belirtilerek, ülkede korona virüs salgınının bittiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı, ülkenin Covid-19 salgınını kontrol etmedeki başarısının nedenini korona virüs aşılarının etkisine bağladı. Ayrıca bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Başbakan Hun Sen, ülkedeki Kamboçyalılara ve yabancılara ücretsiz Covid-19 aşıları sağlamak için doğru ve zamanında bir karar verdi. Aşılar, Covid-19'a karşı koruma sağlamak ve ölümleri azaltmak için en güçlü araçtır” denildi.

Kamboçya'da, Covid-19'un ortaya çıktığı günden bu yana 136 bin 262 vaka açıklanmış ve 3 bin 56 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 16 milyonluk nüfusunun yüzde 94'üne 1 doz, yüzde 89'una ise 2 doz Covid-19 aşısı uygulandığını bildirdi. Ülkedeki nüfusun yüzde 58'i 3'üncü doz, yüzde 16'sı ise 4'üncü doz Covid-19 aşısını oldu.

Kamboçya, yüksek Covid-19 aşı oranları nedeniyle geçtiğimiz yılın Kasım ayında sosyoekonomik faaliyetlerine yeniden başlamış ve ülke sınırlarını Covid-19 karantinası uygulanmaksızın tam aşılı turistlerin girişine açmıştı.