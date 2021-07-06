Kamboçya'da devletin el koyduğu TikTok fenomeni aslan sahibine iade edildi

Kamboçya'da Çinli bir vatandaşın sosyal medya uygulaması TikTok'ta bir aslan ile videolarını yayınlamasının ardından yetkililer harekete geçmiş, geçtiğimiz hafta aslana el konulmuştu.

Olayın ardından sosyal medyada, sahibinin aslana kötü davranmadığını savunan bazı kişiler aslanın iade edilmesi gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen de sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, 18 aylık aslanın, evde yaşayanlar ve komşuların güvenliğini sağlamak için uygun bir kafes inşa edilmesi şartıyla sahibine iade edilmesini emretti. Hun Sen ayrıca, aslanın sahibinin ödediği para cezasının da iade edilmesi emrini verdi.

Başbakan Hun Sen, etkililerin aslanları evcil hayvan olarak beslemenin yasadışı olduğu yönündeki sözlerine karşılık olarak Çinli vatandaşın aslana küçük yaştan itibaren baktığını ve ona bir aile üyesi gibi davrandığı için bunun özel bir durum olduğunu söyledi.

Başbakanı Hun Sen'in isteği üzerine sahibine iade edilmesi kararlaştırılan aslan, sahibinin mülküne dün geri döndü. Aslanın sahibi, "İlk başta üzgündüm, sonra heyecanlandım ve duygulandım" dedi.

“Aslanın iade edilmesi hayal kırıklığı”

Sivil toplum kuruluşu Yaban Hayat İttifakı'ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, İngiltere'nin Kamboçya Büyükelçisi Tina Redshaw aslanın iade edilmesi gerektiği görüşüne katılmadığını belirtti. Redshaw yaptığı açıklamada aslanın sahibine iade edilmesine yönelik kararı “hayal kırıklığı” olarak nitelendirerek, "Uygunsuz esaretine ilişkin hiçbir şey söylenmeden aslanın iade edilmesi, vahşi yaşamda mülkiyet ve ticareti engelleyen yasayı baltalayarak, Yasadışı Yaban Hayatı Ticareti ile mücadeleye yönelik küresel çabalara da zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Yetkililer, aslanın sosyal medyadaki görüntülerinin yayılması ile harekete geçmiş, Çinli vatandaşın Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de oturduğu villada bulunan aslana 27 Haziran'da el koymuştu. 18 aylık ve 70 kilogram ağırlığındaki aslan, vahşi yaşam merkezine götürülmüştü. Çevre Bakanlığı Sözcüsü Neth Pheaktra basına verdiği demeçte, "İnsanların evcil hayvan olarak nadir bulunan vahşi hayvanları yetiştirmeye hakkı yok" demişti.

Yaban Hayat İttifakı da evdeki koşulların vahşi bir hayvan için uygun olmadığını belirtmiş, aslanın köpek dişlerinin ve pençelerinin söküldüğünü, bunun da aslanın yaşam kalitesini önemli ölçüde azalttığını ifade etmişti.