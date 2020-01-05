İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü

Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü
Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü

Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü - Tıkla İzle

Kamboçya'nın liman kenti Kep'te bulunan inşaat halindeki 7 katlı beton bir binanın çökmesi sonucu işçilerin moloz altında kalmasıyla 36 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.

Yetkililer kurtarma operasyonlarının ardından yaptığı açıklamada, ölenlerin 6'sının çocuk ve 14'ünün kadın olduğunu bildirirdi.

Çocukların neden inşaat sahasında bulunduğuna dair herhangi bir bilgi ise verilmedi. Kep Valisi Ken Satha, inşaat halindeki binanın sahibi olan Kamboçyalı bir çiftin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını ifade etti.

Kamboçya Başbakanı Hun Şen ise hiçbir yetkilinin kovulmayacağını belirterek, "Bina çökmeleri sadece Kamboçya'da değil, ABD de dahil olmak üzere başka yerlerde de gerçekleşiyor" dedi.

PHNOM PENH

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.