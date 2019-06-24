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Kamboçya'da ölü sayısı 24'e yükseldi

Kamboçya'da ölü sayısı 24'e yükseldi
Kamboçya'da ölü sayısı 24'e yükseldi

Kamboçya’da 7 katlı inşaatın çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 24’e yükseldiği belirtildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da ülkenin güneybatısındaki sahil kenti Sihanoukville'de çöken 7 katlı inşaatın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerinin 3 gündür devam eden çalışmaları sonucunda enkaz altında 24 cansız bedene ulaşıldı. Yetkililer, artık enkazdan sağ çıkan olacağına ilişkin beklentilerin sona erdiğini ifade etti.


Çinli bir inşaat şirketine ait olan ve Kamboçyalı işçilerin çalıştığı konut inşaatı Cumartesi günü sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle çökmüştü. 

Faciayla ilgili açılan soruşturma kapsamında 3 Çinli ve bir Kamboçyalı, polis tarafından gözaltına alındı.  

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