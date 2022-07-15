Kamelyada silahlı kavga kameraya yansıdı: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, Sürmene-Köprübaşı karayolu üzerindeki bir kamelyada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamelyada oturan Muhammet H. (25), Uğurcan Bayraktar (24), Harun Demir (20) ve Mertcan Aygün (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet H. belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşlarına ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun ile yere yığılan yaralıları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılardan Mertcan Aygün Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Uğurcan Bayraktar ve Hamit Demir ise KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Uğurcan Bayraktar ve Mertcan Aygün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 kişiye ateş ederek kaçan Muhammet H. ise bir süre sonra Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Muhammet H.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İsmail Kılıç

