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Kameralara adeta poz verdi

Kameralara adeta poz verdi
Kameralara adeta poz verdi

Muğla’nın Milas ilçesinde yetişkin bir fok, geldiği koydan saatlerce ayrılmayıp, kameralara adeta poz verdi.

Kameralara adeta poz verdi - Tıkla İzle

Çökertme Mahallesi Koyu'na yetişkin bir Akdeniz Foku geldi. Fok, işletmede sahibi ve bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti. Saatlerce kıyıda vakit geçiren hayvan, zaman zaman suya dalıp çıktı. Zaman zaman da sahile uzanıp uyudu. Fokun ismini “Çakıl” koyan vatandaşlar, hayvanın kıyıdaki o anlarını cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Foku görüntüleyen Merve Katlanç adlı vatandaş, fokun saatlerce bölgeden ayrılmadığını ifade ederek, “Yaklaşık 2 saat boyunca suda vakit geçirdi. Sonra kıyıya geldi. Ben fotoğraf çekerken resmen poz verdi. Daha sonra uykuya geçti” dedi.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan
 

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