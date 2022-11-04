Kameralara aldırış etmeden 80 esnafın bulunduğu pasajın elektrik ve internet kablolarını çaldı

Olay, Gazi Caddesi'nde bulunan Zırhlıoğlu Pasajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir kişi pasaja girerek elektrik ve internet kablolarını sökmeye başladı. Güvenlik kameralarına aldırış etmeden 80 esnafın bulunduğu pasajın kablolarını çalan hırsız, daha sonra gözden kayboldu.

Sabah iş yerlerine gelen esnaf, elektrik ve internet kablolarının çalındığını fark etti. Bunun üzerine esnaf, yaşanan hırsızlığı polis ekiplerine bildirdi.

Erkan Bay

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