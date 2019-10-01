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Kameralarla korunan sahte içki imalathanesine operasyon

Kameralarla korunan sahte içki imalathanesine operasyon
Kameralarla korunan sahte içki imalathanesine operasyon

İzmir’in Buca ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 9 bin şişe sahte içki ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Depo çevresine kurulan kamera sistemleri dikkat çekti.

Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde bir deponun sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit eden jandarma ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı. Depoda yapılan aramalarda 9 bin şişe sahte içki, 10 bin şişe kapağı, bin 500 boş şişe, 40 bin sahte bandrol, 15 bin litre kapasiteli 3 dolum tankı ele geçirildi. Öte yandan sahte içki imalatı yapan şahısların yakalanmamak için deponun çevresine özel kamera sistemleri kurdukları belirlendi. Olayla ilgili olarak C.H., A.K., G.K., Y.R., H.Z., H.L.ve U.Z. gözaltına alındı.

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