İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamerayı kırdığını zannetti, kendisini kayda aldı

Kamerayı kırdığını zannetti, kendisini kayda aldı
Kamerayı kırdığını zannetti, kendisini kayda aldı

Konya’da motosikleti çalmak için gelen şüphelinin güvenlik kamerasını bozduğunu zannederek kamerayı kendisine doğru çevirmesi ve motosikleti çalması kamera tarafından görüntülendi.

Olay, 22 Haziran günü saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli apartmanın önüne geldi.

Motosikletin yanına gelen şüpheli, kamerayı bozarak açısını değiştirmek istedi. Kameraya vuran şahıs, bozduğunu zannederek yanlışlıkla açıyı kendisine doğru çevirdi. Yanında getirdiği demir makasıyla motosikletin kilidini kestikten sonra direksiyon kilidini de kıran şüpheli, motosikleti alarak olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Durumu fark eden motosiklet sahibi Saffet Solak, güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Motosikletin sahibi Saffet Solak, olayın gece saat 02.00 sularında olduğunu belirterek, “Buraya iki kişi geliyorlar, birisi dışarıda bekliyor, birisi içeriye giriyor. Önce kameranın yanına geliyor, kamerayı yukarıdan kırıyor. Kameranın kırıldığını ve çekmediğini zannediyor. Öteki arkadaşı muhtemelen demir kesme makasını getiriyor. Makasla kesip direksiyon kilidini kırıp buradan götürüyorlar. Bu şekilde gerçekleşiyor. Ben başvuruda bulundum, parmak izi aldırttık. Görüntülere baktılar, incelediler” ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, motosikleti çalmak için gelen şüphelinin kamerayı kırmak istemesi ve motosikletin kilidini kırarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Ramazan Çetin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.