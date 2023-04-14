Kâmil Koç filosunu yenilemeye ve büyütmeye devam ediyor

Kâmil Koç markası altında 13 yıldan beri İç Anadolu bölgesinde hizmet veren Seyit ve Serkan Şahin kardeşler yönetimindeki Şahin Kardeşler, yeni otobüs alımları ile filolarını daha da güçlendirdi. Şirketin; Çorum, Kırşehir ve Nevşehir acenteliğini yürüten Şahin Kardeşler, yeni otobüs yatırımları kapsamında filolarını, sektörün seçkin otobüs markası 5 adet, 2+1 koltuklu ödüllü MAN Lion's Coah ile güçlendirdi.

“Şirketimize yaraşır bir şekilde filomuzu yenilemeye devam edeceğiz”

Kâmil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, yeni alımlarla filolarının daha da güçlendiğini belirterek, şunları söyledi:

“Şirket olarak, 97 yıldır kalitesinden ödün vermeden insanlarımıza yüksek standartlarda hizmet sunuyoruz. Avrupa'nın en büyük şehirler arası otobüs ağı ve pazar liderliğine sahip iş ortağımız FlixBus ile birlikte Türkiye'nin 71 il ve 306 ilçesinde insanlarımızı şirketimizin hizmet kalitesi ile buluşturmanın yanında, Sofya ve Bükreş seferlerimiz ile bunu Avrupa'ya da taşımış durumdayız. Kâmil Koç olarak, bizim için temel anlayış; insanları bir yerden bir yere güvenle taşımanın yanında, onlar için bu yolculuğun keyifli ve unutulmaz olmasını sağlamaktır. Bunun için de yeni yatırımlarla filomuzu sürekli yeniliyor, en yeni otobüslerimiz ile yolcularımıza hizmet sunmaya gayret ediyoruz. Burada özellikle hizmet kalitemizi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştıran iş ortaklarımız önemli bir gücümüzü oluşturuyor. Onları, iş ortağından öte, Kâmil Koç Ailesi'nin çok değerli birer üyeleri olarak görüyoruz. Bu ailenin çok kıymetli üyelerinden biri olan Şahin Kardeşler de 13 yıldır birlikte çalışmaktan memnun olduğumuz bir firma. Çorum, Kırşehir ve Nevşehir illerinde yıllardır şirketimizin acenteliğini başarıyla yürütüyorlar. Bugün de bu değerli firmamız, filomuza kattığı 5 adet, MAN Lion's Coach ile gücümüz önemli bir güç kattı. Bundan sonra da yeni yatırımlarla Kâmil Koç'un hizmet kalitesine yaraşır bir şekilde araç filomuzu gençleştirmeye ve yolcularımıza en yeni araçlarımızla hizmet sunmaya devam edeceğiz. Yeni otobüslerimiz markamıza, firmamıza ve yolcularımıza hayırlı olsun.”

“Kâmil Koç ismi ile çalışıyorsanız; en yeni otobüslerle ve en iyi hizmeti vermelisiniz”

Şahin Kardeşler firmasının ortağı Seyit Şahin de Kâmil Koç markası ile birlikte yol almaktan çok memnun olduklarını vurgulayarak, “Kâmil Koç, ülkemizin ilk seyahat firması olmasının yanında, sektörün ülkemizde bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan çok değerli bir marka. Böylesine değerli bir markanın altında hizmet vermek, bizler için de hem gurur hem de büyük sorumluluk gerektiriyor. Kâmil Koç ismi ile çalışıyorsanız; en yeni otobüslerle ve en iyi hizmeti vermek zorundasınız. Biz de bu anlayışla yıllardır şirketimizin hizmet kalitesini Çorum, Kırşehir ve Nevşehir illerimizde yolcularımıza sunuyoruz. Şimdi ise, filomuza kattığımız seyahat sektörünün gözdesi 2022 yılının ‘Sustainable Bus Award (Sby Award)- Sürdürülebilir Otobüs Ödülü' sahibi yeni MAN Lion's Coach otobüsleri ile filomuzu hem gençleştirmiş olmanın hem de büyütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni otobüslerimiz ile tüm yolcularımıza ve firmamıza kazasız belasız yolculuklar diliyorum” diye konuştu.

“Ağustos ayında filomuza 5 yeni otobüs daha katmayı planlıyoruz”

Şahin Kardeşler firmasının ortaklarından Serkan Şahin ise, yeni alımlarla güçlerine güç kattıklarının ifade ederek, “Şahin Kardeşler olarak, bölgede seyahat sektörünün etkin oyuncalarından bir tanesiyiz. Kâmil Koç markası altında 65 otobüsümüz ile yolcularımıza hizmet veriyoruz. Şimdi de bu filomuza, 5 adet daha MAN Lion's Coah daha kattık. Önümüzdeki Ağustos ayında bu alımlara ilave olarak 5 yeni otobüs daha almayı planlıyoruz. 2+1 koltuk düzenindeki araçlarımız ile birlikte işletmelere maliyet avantajı sunan bakım paketi de aldık. Genç ve dinamik otobüs filomuz ve güçlü iş ortağımız ile birlikte bölgemizde yolcularımıza ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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