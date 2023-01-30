Kamışın sanata uzanan zahmetli yolculuğu: 'Ney'

Kalitesi ve boğumunun uygunluğu dolayısıyla ney yapımında çok fazla tercih edilen Samandağ kamışları, uzun ve zahmetli emeğin ardından neyzenlerle buluşuyor. Doğal ortamında yetişen ve ustalarca özenle toplanan kamışlar, atölyelerde boyutlarına göre istiflenerek kurutulmaya bırakılıyor. Bir yıl sonunda içi boşaltılarak uygun aralıklarla delikler açılan kamışlar, yontma ve zımpara işlemlerinin ardından neyzenlerin nefesinde farklı ezgilerle dinleyicilerle buluşuyor.

Alican Gümüş

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