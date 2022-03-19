Kampüste 18 Mart Sergisi

Millî Savunma Bakanlığı, Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı desteğiyle Doğuş Üniversitesi Türk Dili ve İnkılâp Tarihi Birimi tarafından düzenlenen “18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Sergisi”, Doğuş Üniversitesi Dudullu Kampüsü'nde öğrencilerle buluştu. Hazırlanan serginin sunumu Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birim Başkanı Öğr. Üyesi Dr. Hakan Kaya tarafından yapıldı.

Serginin açılışını yapan Rektör Prof. Dr. Turgut Özkan, yaptığı konuşmada sergide bulunan fotoğrafların ve resimlerin temin edilmesindeki katkılarından dolayı Millî Savunma Bakanlığı, Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı ve Askerî Müze Müdürü Albay Ömer Faruk Arslan'a özel olarak teşekkür etti.

Prof. Dr. Özkan şöyle konuştu:

“Çanakkale Deniz Zaferi ile birlikte Şehitler Günü olarak da kutladığımız bu anlamlı zafer gününde, kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki, temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk gençliği ve tüm Türk ulusu tarafından en kutsal emanet olarak müdafaa ve muhafaza edilecektir. Bu duygularla, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, başta Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, bu mücadeleye iştirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk Milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun.”