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Kamu arazilerini kendilerinin gibi gösterip satan şahıslara eş zamanlı operasyon: 31 gözaltı

Kamu arazilerini kendilerinin gibi gösterip satan şahıslara eş zamanlı operasyon: 31 gözaltı
Kamu arazilerini kendilerinin gibi gösterip satan şahıslara eş zamanlı operasyon: 31 gözaltı

Antalya'da kamuya ait arazileri sahte belge düzenleyerek sattıkları ileri sürülen ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin kamuya ait arazide sahte düzenlemeler yaparak kendilerininmiş gibi gösterdikleri öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da kamuya ait arazileri düzenleme yaparak vatandaşlara satıldığı ihbarı üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin belediye personeli aracılığı ile belirledikleri kamuya ait arazide düzenleme yaparak suça konu araziyi kendilerininmiş gibi gösterdikleri, vatandaşlara zilliyetlik sorgu ekranından elde edilen fotoğraflarla güven sağladıkları ve müşteri ile birlikte daha önceden belirledikleri ve örgüte yardım ettiği ileri sürülen noter katibine gittikleri, son olarak da bu şekilde bir araziyi birden fazla kişiye bilişim siteminden değiştirerek kendilerininmiş gibi gösterip sattıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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