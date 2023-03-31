Kamu denetim derneklerinden 'özlük hakları iyileştirilsin' talebi

Kamu denetim elemanları olan müfettiş, kontrolör, denetçi ve iç denetçi unvanlı yaklaşık 20 bin meslek mensubunu temsil eden 15 kamu denetim elemanları derneği, maaşlar arasındaki farka dikkat çekmek için açıklama yaptı. Kamu Denetim Dernekleri Platformu Genel Başkan Vekili Kadir Kemaloğlu, “Günümüz koşullarında kamu denetim hizmetlerinde çalışan meslektaşlarımızın motivasyonlarının yüksek tutulması, çalışma koşul ve şartlarının özendirici olmasıyla doğrudan orantılıdır. Devlete ve millete hizmet etmeyi kendisine düstur edinen, ülkenin her köşesinde her koşulda cansiparane şekilde çalışan kamu denetim elemanlarının özlük hakları konusunda kamu vicdanını yaralayacak şekilde haksızlığa maruz kaldığını üzülerek görmekteyiz” şeklinde konuştu. Kamu denetim elemanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini istediklerini söyleyen Kemaloğlu, “Devlet terbiyesi ve vazife bilinci dahilinde koruyan kamu denetim elemanları, devleti ve milleti için kamu menfaatinin korunması amacıyla görevlerini tam bir tarafsızlık içerisinde yerine getirmeye devam edeceklerdir" dedi.

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