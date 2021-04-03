Kamu hastanelerinde bir ilk: Vücuda kesik açmadan ameliyat

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi'nde yıllarca vücudundaki kitle ile mücadele ederek yaşayan bir vatandaş, Başhekim Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile sağlığına kavuştu. Türkiye'de birkaç özel merkezde de bu tekniğin kullanıldığını belirten Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, bu operasyonun Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi. Öte yandan farklı operasyonlar için bazı özel kuruluşlarda kullanılan bu teknik, kamu hastaneleri bazında da ilk kez Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başladı. Bu teknik ile ameliyat gereksinimi bulunan hastalar, vücutlarının herhangi bir yerinde kesik olmadan, doğal açıklıkları kullanılarak operasyon geçirebiliyor. Bu sayede hem insanların vücudunda ameliyat sonrasında hiçbir yara izi kalmıyor hem de taburcu süreci daha hızlı ilerliyor.

“Bu sadece kadın doğum ve jinekolojik operasyonlar için kullanılan bir yöntem değil”

Sağlık sektörünün hızla geliştiğini ve dönüştüğünü vurgulayan Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin “Bildiğiniz gibi son 15 yılda özellikle cerrahide kapalı ameliyatlar ön plana çıkmaya başladı. Sebebi de açık ameliyat sonrası yara iyileşmesi, hastaların taburculuk süreçlerinin daha uzun bir süre istemesi, ağrılarının fazla nedeniyle giderek bilim dünyası kapalı ameliyatları ve bununla ilgili teknolojileri geliştirmeye başladı. Gerçekten bugün geldiğimiz son noktada bildiğiniz gibi yine Ankara Şehir Hastanesi'nde robotik cerrahi ve kapalı laparoskopik cerrahi dediğimiz ameliyatlar yaygın bir şekilde gerçekleştiriyor. Bunlara bir yere teknik olarak da V-NOTES dediğiniz bir yöntem eklendi. Aslında bu da kapalı endoskopik bir yöntem. Ama burada amaç vücudun doğal boşluklarını; ağız gibi burun gibi genital organların doğal boşlukları gibi boşlukları kullanarak hastada hiçbir karnında iz oluşturmadan hiçbir yara iyileşmesi gerektirecek durum olmadan, hem hızlı taburculuklarını hem az ağrı hissetmelerini hem ameliyat sonrası çabuk iyileşmenin sağlamak. Kozmetik açıdan da böyle arzu eden hastalarımıza da hitap edecek bir yöntem sunabilmek amacıyla bugün Ankara Şehir Hastanesi'nde de biz bu yöntemlere başladık. Bu sadece kadın doğum, jinekolojik operasyonlar için kullanılan bir yöntem değil. Genel cerrahide, gastroenterolojide ve ürolojide de çok sık kullanıldığını duyuyoruz. Türkiye'de yeni yeni yerleşiyor. İstanbul'da İzmir'de birkaç merkezde yapıldığını biliyoruz ama Ankara'da ilk kez Ankara Şehir Hastanesi'nde bizim ekibimiz tarafından böyle bir talebi ile gelen hastamıza hitaben gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

“Hastamıza böyle bir yöntemden bahsettik, böyle bir alternatif sunmak istedik”

Doğal açıklık kullanılmadan gerçekleştirilen kapalı operasyonlarda en a 5-10 milimlik delikler açılmak zorunda olunduğunu, ancak V-Notes tekniği ile vücutta hiçbir kesik olmadan bu operasyonların rahatlıkla gerçekleştirilebildiğini belirten Başhekim Moraloğlu Tekin, “Hastamız hem rahim sarkması nedeniyle alttan operasyon olması gereken bir hastaydı. Ama bir yandan da yumurtalığında büyükçe bir kitlesi olduğu için hani hem alttan yaklaşımı hem akabinde üstten yaklaşım gerektirebilecek; yani hem karından kesmek hem alttan dediğimiz rahimi alttan çıkarma ameliyatı yapmak gerekebilecek böyle zor bir bak hastaydı ve pek çok yer gezmiş bir hastaydı. Kimse de tam bir karar verememiş. Kimisi alttan yaparım. Kimisi üstten ameliyat yaparım. Kimisi kapalı yaparım kimisi açık yaparım demiş bir hastaydı. Biz de hastamıza böyle bir yöntemden bahsettik, böyle bir alternatif sunmak istedik. Gerçekten doğal açıklıktan hem rahimi hem yumurtalığındaki o büyük kitlesini tümüyle çıkararak operasyonumuzu gerçekleştirdik. Hastamız gayet iyi, bir gün sonra çok iyi ve taburcuya hazır hale geldi. Tabi özellikle pandemi hastanesi olduğumuz için ve bir yandan da normal hastalarımıza hizmete devam ettiğimiz için amacımız pandemi sürece ne hastaları hızlı taburculuğu hazırlamak çabuk iyileşmeleri ne olarak olanak sağlayacak bu şekilde kapalı ameliyatları ön planda tercih etmek” şeklinde konuştu.

“Çok şükür, çok iyiyim şimdi”

Yıllardır vücudundaki kitle ile mücadele ettiğini ve daha sonra gerçekleştirilen kapalı ameliyat sayesinde sağlığına kavuştuğunu ifade eden Hatice Hançerli, “Ben 8-9 sene önce kitle olduğunu söylediler, ameliyata karar verememiştik. Sonrasında Ankara Şehir Hastanesi'nde Özlem hocamın adını duydum ve karşılaştık. Çok güven verdi, sevgi verdi ve beraberce böyle bir operasyona karar verdik. Çok şükür, çok iyiyim şimdi. Kendisine de çok dua ediyorum, hastaneden de çok memnun kaldım. Daha önceki doktorum açık veya kapalı olup olmayacağına karar verememişti, Özlem hocam bu tekniği söyledi ve kabul ettim. Şuan çok memnunum” dedi.

Kullanılan bu yöntemin birçok farklı alanda insanlara kolaylıklar sağladığını kaydeden Ankara Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği uzmanlarından Prof. Dr. Bülent Cavit Yüksel, “Kısaca Notes tekniği deniyor. Vücudun doğal açıklıkları, yani genital organlar olabiliyor ya da ağız kullanılarak her hangi bir kesi oluşturmadan ameliyat yapma tekniği. Bu hastaya ameliyat sonrası çabuk iyileşme, çabuk normal hayata dönüş faydası sağlıyor. Bizim burada ekstra olarak, dünyada çok özel merkezlerde yapılabilen transanal yol ile rektum (bağırsak) kanseri ameliyatı yapabiliyoruz. Bu hastaya onkolojik olarak da kanserin daha iyi tedavi edilmesi ve fonksiyon olarak daha rahat bir hayat sürmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu ameliyat sonrasında özellikle rektum kanserinde yüzde 80'lere yaklaşan oranda cilde kolostomi(bağırsağın dışarı alınması) açma oranını azaltmakta” ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek - Cem Geçim

