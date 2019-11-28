Kamu kaynaklarının etkin kullanımı İstanbul'da anlatıldı

Bakanlık Tasarruf Takip Ofisi 8'nci bilgilendirme toplantısı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova illerinin katılımı ile İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Konferans salonunda düzenlendi. Toplantıya; Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı hastanelerin yöneticileri katıldı. Bakanlık'ta kurulan tasarruf ofisinin kamu bütçesindeki harcamaları finansal ve sosyoekonomik açıdan analiz ederek israfın önlenmesi konusunda çalışmalar yürüteceği açıklandı.

"Yapmış olduğumuz bu toplantı bir farkındalık toplantısı"

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, sağlık alanında kaynakların verimli kullanılmasını vurgulayarak “Sağlık hizmetine ihtiyacı olan her vatandaşımıza, hizmeti ulaştırmanın birinci önceliğimiz ve sorumluluğumuz olduğu bilinci ile hareket etmek zorundayız. Yapmış olduğumuz bu toplantı bir farkındalık toplantısı. İl yöneticilerimizle ve hastane idarecilerimiz ile bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Bu kültürü sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Sahanın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Düzeltilmesi gereken alanlara dokunmak zorundayız” şeklinde konuştu.

“Gider artışını önleyecek tedbirler almalı”

Bakan Yardımcılığına bağlı olarak faaliyetlerin yürütülmesi maksadıyla TGAP Ofisi'nin kurulduğunu vurgulayan Bener, ofis tarafından takibinin yapılarak Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacağını açıkladı. Bener, “Bu birim, kamu bütçesindeki harcama ve gelir kalemlerini finansal ve sosyoekonomik açıdan analiz edip gelir arttırıcı programlar ile çalışmalarını gerçekleştirmektedir” diye konuştu. Sağlık hizmetlerinden ödün vermeden imkânlar ve kaynaklar ölçüsünde süreçleri yönetme gayreti gösterdiklerinin altını çizen Bener, “Sağlık tesislerimiz rollerine uygun plan ve harcama yapmalı. Gider artışını önleyecek tedbirler almalı” dedi.

“Sağlık uygulamalarında dünyada bir ilk olduk”

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise, “Sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte Cumhurbaşkanımız liderliğinde sağlık uygulamalarında dünyada bir ilk olduk. Biz Sağlıkta hemen hemen her imkanı hastalarımıza sunan insan gücü yeterli bir ülkeyiz” dedi. İsrafın önlenmesi gerektiğine dikkat çeken Memişoğlu, sağlık tesislerine alınan malzeme ve cihazların satın alınmasından ziyade, etkin ve tam kapasite kullanılmasının daha önemli olduğunu belirtti. Ayrıca toplantıda Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ilgili Daire Başkanlarından Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden; Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanı, Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Dairesi Başkanı, Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanı Döner Sermaye ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanı, Sağlık Tesisleri Yatırım Planlama ve Takip Dairesi Başkanı, İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşhis ve Tetkik Dairesi Başkanı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanı sunum yaptı.