İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Değişiklik öngören teklif kabul edildi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Değişiklik öngören teklif kabul edildi
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Değişiklik öngören teklif kabul edildi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Teklif ile, Kamu idareleri program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyaçlarını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlayacaklar. Kamu idareleri bütçelerini kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, orta vadeli meali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık planı, stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacaklar.
Bütçeler, program yapısı esas alınarak kurumsal ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Cumhurbaşkanlığınca uluslar arası standartlara uygun olarak bir sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanacak ve uygulanacak.

Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu'nun gider cetvelinin bölümleri analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak program itibarıyla düzenlenecek.
Tıp Fakültesi kurmak isteyen vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sağlık hizmetleri sunumu için asgari 200 yatak kapasitesine sahip olmaları şartı getiriliyor.
Bünyesinde Tıp Fakültesi olan ve kendisine ait hastanesi bulunmayan vakıf yükseköğretim kurumlarının maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde hastaneyi ön izin belgesi veya aynı şartlara haiz bir hastaneyi devralacağına dair belgeyi Yükseköğretim Kurulu'na teslim etmesi zorunludur.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.