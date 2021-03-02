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Kamuda mesai saatlerine ilişkin genelge yayımlandı

Kamuda mesai saatlerine ilişkin genelge yayımlandı
Kamuda mesai saatlerine ilişkin genelge yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" genelgesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" başlıklı genelgeyi paylaştı. Genelgeye göre yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacak. Gerektiğinde ise illerde valilerce farklı mesai saatleri yeniden belirlenebilecek.

Genelgede çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan, yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak. İdari izinli sayılanların bu sürede mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personeller, amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek. Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahallerle kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması için gerekli tedbirler alınacak.

Ayrıca genelgeye göre, 26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin "Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu genelge yarından itibaren yürürlükten kaldırılmış olacak.

Mehmet Kalay

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