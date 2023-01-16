Kamuda sözleşmeli personele kadro getiren teklif Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi.

Kabul edilen teklife göre, 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek.

Memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak

Sözleşmeli sanatçılar yanında bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personeller de sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getiriliyor

Açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Sağlık Bakanlığı tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacak.

Ahmet Umur Öztürk



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