Kamudaki Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesini İçeren Kanun Teklifi yasalaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda 6. Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte imza altına alınan, 13 Ocak 2023 tarihinde ise TBMM'ye sunulan kamuda çalışan 458 bin 615 Sözleşmeli Personelin Kadroya geçirilmesini de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamdakilerin, memurluğa geçmelerinin ardından 1 yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkını elde edebilecekler. 458 bin 615 sözleşmeli personel; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi haklara sahip olacak.

Kadroya geçişler isteğe bağlı olacak. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personel hakları, personelin görevi sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak. 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam, hatip ve müezzin kayyumlar ile vekil ebe ve hemşireler de düzenlemenin kapsamında yer alıyor. Daha önce çalışmanın kapsamına dahil edilen 50-D'li araştırma görevlileri ise, Yüksek Öğretim Kurulunun hazırlayacağı başka bir çalışmaya dahil edileceği gerekçesiyle söz konusu düzenleme kapsamından çıkarılmıştı.

Kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için kadroya geçecek mahalli idareler personeli, yalnızca mahalli idareler arasında nakil yapabilecek. Diğer sözleşmeli personel ise sözleşmeli statüdeki sürelere dahil 4 yıllık hizmetini doldurduktan sonra nakil hakkına sahip olabilecek. İstihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesi 3+1 modeline göre yeniden düzenlenecek. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kamuya giren sözleşmeli personel, 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacak. Böylece hem sözleşmeli personelin artık kadro problemi olmayacak hem de kamu hizmetleri aksamadan işleyecek.

Mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel 3 yılın sonunda kadroya geçeceği için mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel istihdamı için memurlar gibi KPSS zorunluluğu getirilecek. Ayrıca sözleşmeli personel ile memurlarda uygulandığı gibi disiplin ve görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümler getirilerek statüler arasında uyum sağlanacak. Personel sözleşmelerinde 3 yıldan sonra kadroya geçme imkanı olmayan belediyelerde diğer kamu personellerinde olduğu gibi yapılan sözleşmeler de 3+1 sistemine dahil edilecek. Sözleşmeli çalışan kamu personelinin atamaları, 1 ay içinde müracaat ettikleri takdirde gerçekleştirilebilecek.

Musa Enes Aksakal

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