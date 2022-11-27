Kamuya şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına 30 Kasım Çarşamba günü 602 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek törende hak sahiplerinin ataması öğrenim durumlarına göre yapılacak.

Kamuya atanacak hak sahiplerinden 200'ünün ataması avukat, biyolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, hemşire, hemşire yardımcısı, kimyager, Kur'an kursu öğreticisi, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, veteriner sağlık teknikeri, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara gerçekleştirilecek. 269'unun memur, 107'sinin hizmetli ve 26'sının da sürekli işçi unvanlı kadrolara ataması yapılacak. 30 Kasım 2022'de ataması yapılacak 602 kişiyle birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını toplam sayısı 48 bin 39'a ulaşacak. Atama sonuçları https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

Yunus Emre Aytekin

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