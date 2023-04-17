Kamuyu 147 milyon TL zarara uğratan örgüte yönelik operasyonda 2 tutuklama

Mali Şube koordinesinde Aliağa Mali Büro Amirliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçundan İzmir'in Menemen ilçesinde özel bir hastanede görev yapmış olan 9 doktor, hastane sahibi ve idari işler çalışanlarının yer aldığı 14 şüpheli, İzmir, İstanbul, Manisa ve Şırnak'ta belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Kamuyu yaklaşık 147 milyon TL zarara uğratarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelilerin usulsüz muayene ve ameliyat, fatura kesilmeden yapılan sağlık işlemleri başta olmak üzere birçok suçtan devleti zarara uğrattığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, doktor N.T. ve hastane çalışanı K.K. ise tutuklandı.

147 milyon TL'lik kamu zararı, bu zamana kadar tespiti yapılan en büyük dosya olarak kayıtlara geçti.

Ali İhsan Çiftçi



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