Kamyon bir aileyi yaraladı: 4 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Delihakkı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Delikakkı istikametinde merkez istikametine seyir halinde olan Metin Ü. idaresindeki 67 LB 999 plakalı kamyon ile merkez istikametinden Delihakkı istikametine seyir halinde olan Muhammet G. idaresindeki 06 BZE 040 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile bahçeye uçan otomobilde bulunan Muhammet G. Nurcan G. İrem G. Esma G. Yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Serhat Halit Biçer

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